Juventus va por Dusan Vlahovic, los fanáticos de la Fiorentina lanzan insultos y el destino de Álvaro Morata podría ser el Barcelona

A esta pancarta se sumaron otras, sin firmas, en las que se tilda de “gitano” y “traidor” a Vlahovic y se le incluyen amenazas de muerte. “Tus guardaespaldas no te salvarán la vida”, se lee en una de ellas.

Vlahovic, máximo artillero de la Serie A con 17 goles en 21 partidos, es uno de los delanteros más codiciados por los grandes clubes europeos y, según la prensa italiana, está a punto de fichar por la Juventus por cerca de sesenta millones de euros.

El serbio, de 21 años, tiene contrato en vigor hasta 2023, pero se ha negado a renovarlo pese a las millonarias ofertas de la Fiorentina.

En la Juventus, Vlahovic podría ganar un sueldo neto de unos siete millones por temporada.

Pero todo esto le ha abierto la posibilidad al Barcelona de hacerse de los servicios del español Álvaro Morata.

En emergencia ofensiva tras la grave lesión de cruzado sufrida por Chiesa y actualmente fuera de los puestos de Liga de Campeones, la Juve ha decidido ofrecer más de 60 millones de euros para arrebatar a Vlahovic a la Fiorentina e intentar cambiar la dinámica hasta este momento negativa de su campaña.

“Juve, Vlahovic ya”, “Setenta millones por Vlahovic” y “Vlahovic, listo” son los titulares que ocupan las portadas de los tres grandes diarios deportivos italianos, “La Gazzetta dello Sport”, “Corriere dello Sport” y “Tuttosport”, respectivamente.

La Juventus, pese a vivir un profundo período de crisis económica y registrar deudas por más de 200 millones de euros en el ejercicio 2020-2021, decidió asaltar el mercado y llevarse a uno de los mejores delanteros de Europa.

Sin embargo, el ya inminente fichaje de Vlahovic podría abrir la puerta al delantero español, que está en la lista de objetivos de mercado del Barcelona de Xavi Hernández.

