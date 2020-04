Klopp envía un emotivo mensaje en el aniversario 31 de la tragedia de Hillsborough

La catástrofe ocurrió el 15 de abril de 1989, en el estadio de Hillsborough. Se disputaba el duelo entre ‘los Reds’ y el Nottingham Forrest, por una de las semifinales de la Copa de Inglaterra.

Esa fecha ha quedado guardada en la memoria del futbol mundial; lamentablemente no por el tema deportivo, sino por la tragedia, en la que perdieron la vida 96 aficionados, la mayoría del Liverpool FC.

El actual campeón de Europa recuerda cada año a las víctimas. “Nuestros pensamientos están con todos los afectados por la tragedia y los 96 fanáticos que nunca serán olvidados”, escribió el club en redes sociales.

El muy querido e intelectual técnico del equipo de la ciudad de Liverpool, Jürgen Klopp, también envió un emotivo mensaje en este día lleno de nostalgia.

“Hoy es el día más importante del año para nuestro club. El plan era estar todos juntos en Anfield, pero no será posible. Lo único que podemos hacer es tener presentes a los demás, y creerme, estáis en nuestros pensamientos. Tenéis nuestros deseos, a nuestros jugadores y nuestro cariño”, dijo Klopp.

Jürgen Klopp has delivered a message to the families, survivors and Liverpool supporters on the 31st anniversary of the Hillsborough disaster. pic.twitter.com/HMg7bGyyWn

31 years ago today, 96 children, women and men lost their lives at Hillsborough.

Our thoughts are with all those affected by the tragedy and the 96 fans who will never be forgotten. pic.twitter.com/HQEkIHNi5q

