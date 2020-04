“Messi es mi jugador favorito”, dice uno de los africanos que aparece en el meme más famoso del año

Este ha sido el meme más viral del 2020. (Foto Prensa Libre: Youtube)

“Mi jugador favorito es Messi, me encanta. Me gusta su manera de jugar y los goles que marca”, señaló Aidoo en una entrevista con la Cadena SER .

“Además, no es egoísta, eso es muy importante. Me encanta el futbol y me encanta jugar, es uno de mis ‘hobbies’. Soy aficionado del Barsa, me gusta mucho, pero sobre todo soy fan de Messi, es un jugador enorme”, añadió.

Las imágenes de los africanos cargando un féretro mientras bailan son parte de varios videos virales que han circulado en redes.

El video original fue grabado en 2017 en Ghana, en donde suelen celebrar la muerte de personas que han vivido más de 60 años.

Benjamín Aidoo es uno de esos africanos, que ahora también es conocido por su afición al Barcelona y a Messi.

“Es el líder y le tenemos que dar las gracias, sin él el Barcelona no sería lo que es. Teniendo a Messi el Barsa ha ganado títulos que sin él no habría logrado y no habríamos mejorado tanto como hemos mejorado en los últimos años”, señaló.