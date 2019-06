Klopp es mejor que Guardiola, según jugadores de la Bundesliga

El estratega originario de Stuttgart, Alemania, conquistó su primera Champions League el 1 de junio pasado, en el banquillo del Liverpool FC; equipo que sumó su séptima ‘Orejona’.

El mérito de Klopp en esta conquista es indiscutible. Sus planteamientos tácticos y la motivación que le inyectó al plantel de los ‘Reds’ le permitieron ganar la Champions, en una final inglesa, además de pelear hasta el último juego por la Premier League, la cual conquistó el City de Pep, con un punto de diferencia (98 y 97).

Con Klopp campeón del torneo más importante de clubes europeos, y Pep ganador de la liga más competitiva del mundo, 250 jugadores de la Bundesliga votaron en la encuesta de quién es el mejor entrenador de la temporada, y el 66 por ciento, eligió al campeón de Europa.

Guardiola se quedó con el 18.4 por ciento, mientras que, Pochettino obtuvo el 3.2 por ciento.

Best managers in the world this season, according to Bundesliga players [Kicker] pic.twitter.com/MUmCc3nMNn

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 11, 2019