Kinsey Wolanski: “Un par de jugadores del Liverpool me enviaron mensajes coquetos”

Kinsey Wolanski se ha robado las miradas de todos los que observaron la final de la Champions League 2019. (Foto Prensa Libre: Instagram Kinsey Wolanski)

Según el diario británico The Sun, algunos futbolistas del campeón intentaron contactar a Wolanski después de la final.

“No voy a revelar ningún nombre, pero un par de jugadores del Liverpool me enviaron mensajes coquetos después de que interrumpiera el partido”, indicó la joven.

Quién agregó que “uno me envió emoticones de corazón, y el otro me dijo: te he visto en el partido”, pero Wolanski resaltó que no respondió a ninguno porque ya tiene novio.

Te puede interesar: Fanática semidesnuda y los memes invaden la final de la Champions

Desde su aparición en la final de la Champions League tiene tres millones más de seguidores.

Este es el video del momento en el que Wolanski ingresó corriendo al campo del estadio Wanda Metropolinado en el partido Liverpool vs Tottenham.

Momento en el que Kinsey Wolanski entró a la cancha. Sin duda esto será lo que más se recordará de esta final. pic.twitter.com/1Ij4ywhUcw — FutbolData ⚽ (@data_futbol) June 2, 2019

Lee también: Van Dijk: “¿Yo Balón de Oro? Messi es el mejor y se lo merece siempre”

Contenido relacionado

> Los “reds” se dan un baño de multitudes por las calles de Liverpool

> La final de la Champions League en cinco datos

> Estos son los 10 mejores goles de la temporada de la Champions League