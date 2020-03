Klopp se queja de la táctica defensiva del Atlético

“Es difícil jugar contra un equipo como este. No entiendo que con la calidad que tienen jueguen a ese futbol”, deploró Klopp, cuyo equipo perdió 3-2 en la prórroga, después de ir ganando 2-0.

“Podrían jugar mejor al futbol, pero se cierran atrás y juegan a la contra”, añadió tras el partido.

Klopp admitió que es un “mal perdedor”, especialmente “cuando los muchachos realizan este esfuerzo contra jugadores de clase mundial que se defienden con dos líneas de cuatro”.

El técnico germano admitió que su equipo se sintió cansado en la prórroga. “Nuestro principal error fue no marcar el segundo gol cinco minutos antes”, aseguró en referencia al tanto del brasileño Roberto Firmino, anotado al comienzo de la prórroga, y no en los 90 minutos reglamentados, lo que le hubiera dado el pase a los ‘Reds’.

El capitán Jordan Henderson aseguró que el Liverpool mereció la clasificación: “Estamos decepcionados por los goles que encajamos, que no son habituales en nosotros. Cualquier error te penaliza”.

"We will not blame him for a second… stay respectful."

Jurgen Klopp reacts to Liverpool being knocked out of the Champions League

“For 2 and a half years we've had an exceptional ride in the Champions League, tonight we're out. We'll go again.” 👇

pic.twitter.com/6px19b1fum

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) March 11, 2020