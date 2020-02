Klopp: “Vi caras felices en el Atlético, pero queda Anfield…”

El entrenador del Liverpool Jürgen Klopp durante el partido frente al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. (Foto Prensa Libre: EFE)

“He visto caras felices en el Atlético. Lo entiendo porque es una victoria importante, pero esto no ha acabado todavía. Quedan 90 minutos en Anfield. El árbitro también tenía que lidiar con el ambiente en el Wanda Metropolitano. Tal vez ha habido decisiones y cosas que no ha visto. A los tres minutos había tres jugadores del Atlético tirados en el suelo y no estaban lesionados”.

“Nos han metido gol, pero como resultado de un saque de banda que había protestado. No ha sido muy fácil. Hemos tenido un 70 por ciento de posesión y ellos han conseguido un resultado bastante impresionante. Hemos jugado bien. Exactamente como queríamos. Nos ha faltado crear oportunidades lo suficientemente claras”, repasó.

“Tenemos que hacerlo mejor en el último tercio del campo”, apuntó el técnico, que no está “decepcionado para nada” por cómo ha jugado su conjunto. “He visto partidos mucho peores en mi vida. No esperaba tener el 70 por ciento de posesión. Pensaba que el Atlético iba a tener un poco más de posesión, pero ganaba 1-0 y tiene que defenderse“.

“El nivel de concentración de la defensa del Atlético ha sido excepcional. Lo hace con muchísimo corazón, pero también con concentración. Podíamos haber jugado mejor y podíamos haber sentido mejor el partido”, apuntó Klopp, que lanzó varios mensajes más con la vista puesta en el encuentro de vuelta del 11 de marzo.

ATM 1-0 LIV (FT) – El mítico Liverpool que ha sumado 103 de los últimos 105 puntos que ha disputado en la Premier cae ante el cuarto de La Liga (y, por números, el peor Atleti de la era Simeone). Sabéis por qué? Porque el fútbol es indescifrable y porque el Atleti es MUY GRANDE. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 18, 2020

“Queda el segundo partido en nuestro estadio y las cosas van a ser diferentes. Sabemos que no va a ser sencillo. El Atlético habrá recuperado a Joao Félix y Diego Costa estará en circunstancias diferentes. Mientras tengamos once jugadores con la camiseta del Liverpool para jugar, lo intentaremos con todas nuestras fuerzas. Les diremos: ‘Bienvenidos a Anfield'”, enfatizó.

“Hoy habéis visto lo que puede hacer un estadio cuando está detrás de su equipo. El público no está aquí para ver un futbol sensacional, sino para ver un buen resultado”, explicó el técnico, que cambió a Sadio Mané porque tenía amarilla: “Me daba miedo que su rival se tirara al suelo con solo soplarle y viera otra tarjeta”.

#OJOALDATO – El Atlético de Madrid de Simeone ha superado 25 de las 26 eliminatorias a doble partido en las que ganó el encuentro de ida. Solo falló el año pasado ante la Juventus (intentando defender un 2-0 en Turín). pic.twitter.com/dPFeQvMM9T — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 18, 2020