Kubo: “Estoy muy orgulloso de poder jugar en el mejor equipo del mundo”

En declaraciones a Real Madrid Televisión, una de las caras nuevas de la pretemporada del conjunto blanco ofreció sus primeras sensaciones después de las primeras jornadas de entrenamientos en Montreal (Canadá).

“En Japón hay mucha pasión por el Real Madrid y estoy muy orgulloso de poder jugar en el mejor club del mundo”, afirmó.

Además, cuestionado por sus impresiones iniciales del Real Madrid, dijo que, sobre todo, le ha llamado la atención la “calidad” de todos sus compañeros.

“Jugadores y entrenadores son muy amables y me he podido adaptar muy bien. Hay que aprovechar esta oportunidad que me han dado, pero también hay que pasarlo bien porque no todos tienen esta oportunidad”, declaró.

“Estoy aprendiendo mucho como futbolista y como persona, tanto dentro como fuera del campo. Me lo estoy pasando genial”, manifestó Kubo.

"Estoy muy orgulloso de jugar en el mejor club del mundo".

El jugador japonés de 18 años que se encuentra en la pretemporada con el primer equipo del Real Madrid en Montreal, podría debutar en el Castilla que dirige Raúl González el próximo 25 de agosto frente al recién ascendido Las Rozas en el campo del Navalcarbón.

