El momento, que inicialmente parecía trivial, se convirtió en motivo de inquietud para los aficionados del club.

Apenas transcurridos 11 minutos del encuentro, en medio de la atmósfera festiva que caracterizaba al estadio Libertadores de América, Agüero protagonizó una acción que detuvo la respiración de los presentes. Tras una veloz carrera y un contacto con Juan Eduardo Eluchans, el delantero argentino cayó al suelo, aparentemente afectado por un dolor intenso en su hombro.

Aunque inicialmente la situación se tomó con humor, con reclamos de penal entre risas, pronto se hizo evidente la gravedad de la lesión. "Creo que se me salió el hombro", confesó Agüero con una sonrisa forzada, mientras abandonaba el terreno de juego.

La presencia del Kun en La Noche Del Rey era motivo de gran alegría para los seguidores de Independiente, quienes esperaban disfrutar de la compañía del ídolo en un evento tan especial. "Muy contento de estar acá… nada más lindo que estar aquí otra vez y poder disfrutar", expresó Agüero, destacando la emoción de regresar al estadio donde inició su carrera profesional.

Además, el delantero no escatimó elogios para el renovado estadio de Independiente: "Cuando yo me fui era otro estadio, otro vestuario… pero estar de vuelta aquí, pisando el césped que es lo más importante… está muy lindo".

Hoy cómo ayer, con el Bocha #LaNocheDelRey 😎 pic.twitter.com/KruD61UsD7 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) March 23, 2024

Sin embargo, en medio de la nostalgia y los elogios, Agüero no evitó expresar su opinión sobre la gestión del club en años pasados, señalando algunas carencias y errores. "No lo han llevado bien en muchos años desde que me fui", afirmó, destacando aspectos desconocidos por la mayoría de los aficionados.

A pesar de la lesión sufrida durante La Noche Del Rey, Agüero sigue siendo una figura emblemática para el Independiente y su legado perdura tanto en el campo como fuera de él.

Cabe destacar que en la antesala de La Noche del Rey, el Kun, también jugó con la posibilidad de un regreso a las canchas, dejando la puerta abierta a un hipotético retorno.