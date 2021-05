Kun Agüero y la Champions League: ¿Podrá el argentino ganar la orejona y cumplir con su promesa antes de dejar el Manchester City?

“Me quedo hasta que ganemos la Champions League”, expresó el 7 de noviembre de 2014. Meses antes, el Manchester City había levantado su segunda Premier League con el jugador como figura. Era toda una sensación. Era, y aún lo es, el ídolo del cuadro inglés.

Hoy, tras el anuncio de que se marcha, está a un partido de lograr aquel objetivo que se trazó cuando llegó a la liga inglesa. En la semifinal de vuelta ante el PSG, que ganaron 2-0 (4-1) ingresó en los minutos finales tan solo para celebrar con sus compañeros la clasificación histórica a la primera final de Champions que disputarán en Estambul ante el Real Madrid o el Chelsea.

El Kun Agüero en junio pondrá fin a una década como delantero del club. Su entrenador, Pep Guardiola, aseguró en la web del equipo: “Es una leyenda, es el mejor delantero que ha tenido el club en su historia, a lo largo de los años. Es irremplazable en el ánimo, en el corazón y en la mente de nuestra gente, nuestra afición, de los futbolistas o los entrenadores que trabajan con él”.

