Kylian Mbappé: el delantero francés recuerda al futbolista argentino Emiliano Sala con una emotiva publicación a cinco años de su muerte

En sus historias de Instagram el astro francés compartió una fotografía en donde compartía un apretón de manos con Emiliano Sala cuando este vestía la camiseta del Nates, su último equipo antes del accidente en el que perdió la vida.

Fue el 21 de enero, pero de 2019 que la noticia de la desaparición del avión que transportada al argentino paralizó al mundo.

Sala acababa de cerrar su fichaje por el Cardiff City, que pagó una cifra cercana a los 17 millones de euros al Nantes por su ficha. El delantero pasó la revisión médica y regresó a Francia para despedirse de sus compañeros y retirar objetos personales que aún tenía en su ex club.

Sin embargo, cuando emprendió el vuelo de regreso a Reino Unido, el avión desapareció. En el accidente también perdió la vida el piloto de la aeronave David Ibbotson.

Lo que se sabe de la tragedia

Según los reportes oficiales, la avioneta en donde viajaba el argentino de la ciudad de Nantes con dirección a Cardiff cayó al agua a unos 27 kilómetros de la isla de Guernsey, mientras sobrevolada el Canal de la Mancha.

Según un audio de la BBC, el pilotó reveló “dificultades técnicas” durante el vuelo poco antes de la desaparición de este, además de confesar también escuchar un estallido. El futbolista emitió un mensaje a sus amigos en donde indicaba que “Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar”.

Su cuerpo fue recuperado junto a sus restos de la nave el 7 de febrero, casi dos semanas después del accidente.

Para el momento del incidente Sala tenía 28 años y estaba en el mejor momento de su carrera, ya que en el Nantes consiguió marcar más de 40 goles en 133 partidos, siendo por ese momento uno de los mejores delanteros de la Ligue 1 francesa.