La ausencia de Lionel Messi desata la ira en Hong Kong: Abucheos y reclamos por la devolución de dinero

Los lamentos y protestas se intensificaron en los últimos 10 minutos, cuando quedó claro que el ocho veces ganador del Balón de Oro no participaría ni siquiera brevemente en el juego. Los cánticos de “We want Messi (Queremos a Messi)” resonaron en el estadio, revelando la desesperación de los aficionados por ver al considerado mejor futbolista de su generación en este tan esperado partido de exhibición.

Del mismo modo, la desilusión se agravó al finalizar el encuentro, ya que el delantero uruguayo Luis Suárez también se ausentó debido a una lesión en la rodilla. Incluso durante, el agradecimiento del co-propietario y exjugador de futbol, David Beckham, la grada le mostró su rechazo con gestos de pulgar hacia abajo como señal de descontento, mientras intentaba expresar su gratitud por el “increíble apoyo” de la multitud.

Al respecto, el entrenador de los rosados, Gerardo Martino, se dirigió a los reporteros para explicar la difícil decisión tomada por el equipo médico. Martino expresó comprensión hacia los aficionados decepcionados, pidiendo perdón y destacando la imposibilidad de asumir el riesgo con Messi y Suárez. Messi, quien solo jugó seis minutos en el partido anterior en Arabia Saudita, ahora enfrenta una carrera contra el tiempo para recuperarse antes del inicio de la nueva temporada de la MLS el 21 de febrero.

🇭🇰🌎⚽️ Hong Kong International Airport ceremony host: "I'm sure Hong Kong welcomes you all! Please remain on stage. Please stay with us." Inter Miami: Nah. pic.twitter.com/jqYXR7RWk1 — Aaron Busch (@tripperhead) February 2, 2024

Por su parte, en un comunicado emitido la noche del domingo, el gobierno de Hong Kong expresó su decepción y exigió una explicación a los organizadores del evento, señalando la falta de participación de Messi como motivo de descontento tanto para ellos como para los aficionados al fútbol.

Happy Hong Kong pic.twitter.com/kDZeVQZEYq — Football in Hong Kong (@offsideHK) February 4, 2024

El amargo desenlace contrastó con días de frenesí de la llamada “Messi manía” en Hong Kong antes del partido. Miles de personas se congregaron solo para ver al astro argentino entrenar, aunque sus actividades se limitaron a leves carreras y estiramientos. Mientras que, en las horas previas al cotejo, el hotel del equipo fue asediado por cientos de fanáticos ansiosos por vislumbrar a su ídolo, y hasta se pudo ver a un barco tradicional navegaba por el puerto de Victoria con la imagen de Messi adornando sus velas.

#NOW: Chants of a “refund” as football superstars Lionel Messi and Luiz Suarez fail to make an appearance on the pitch. pic.twitter.com/pJxpjKxF6a — Jay Ganglani (@GanglaniJay) February 4, 2024

Cabe resaltar que, las camisetas del astro argentino desaparecieron de las estanterías tras venderse todas las entradas para el partido en una hora cuando salieron a la venta en diciembre pasado.

En cuanto a lo futbolístico, el partido en sí tuvo momentos destacados, como el gol de Robert Taylor, quien se despachó con un disparo con el pie derecho desde el borde izquierdo del área. Aunque el jugador de Hong Kong, Henri Anier, igualó el marcador dos minutos después con un zurdazo, Miami recuperó la ventaja en la segunda mitad con goles de Lawson Sunderland y Leonardo Campana. Busquets y Alba finalmente hicieron su aparición desde el banquillo después de 62 minutos, recibiendo un tímido aplauso, antes de que Ryan Sailor sellara la victoria para el cuadro estadounidense con un cabezazo en el minuto 85.

Sailor with the header to call game 💥 #HKGvsInterMiamiCF I 1-4 pic.twitter.com/oUF0tJsuJN — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 4, 2024

Esta victoria, la primera en cinco partidos durante la gira pretemporada de Miami, proporciona un respiro para el equipo mientras se dirigen a Japón para un amistoso contra Vissel Kobe antes de regresar a los Estados Unidos. Y ahora, el foco de atención está en la recuperación de Messi y en la incertidumbre que rodea su participación en el inicio de la próxima temporada de la MLS.