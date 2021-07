La condición de Mbappé para darle el sí al PSG

Kylian Mbappé es de nuevo el centro de atención por su continuidad con el París SG y su posible llegada al Real Madrid. (Foto Prensa Libre: EFE).

Según informan los medios españoles, Mundo Deportivo y MARCA, el club parisino no aceptará esta propuesta. Esto contrasta con los reportes que existen en francia por parte del diario, L’Équipe.

La publicación gala advierte que varios miembros del PSG ya saben que Mbappé no quiere continuar más allá del tiempo firmado. Además, afirma que las negociaciones no han avanzado. Asegura también, que la relación con su director deportivo, el brasileño Leonardo, no es la mejor y que por esto, el propio presidente, Nasser Al Khelaifi, es quien está al frente de la negociación para intentar llegar a un acuerdo.

KB x KM 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/72smmr87f2 — Kylian Mbappé (@KMbappe) May 18, 2021

“Quiero ganar. Sentir que estoy en un sitio en el que verdaderamente puedo ganar”, decía el goleador a finales de mayo en Canal Football Club. Esto sumado a lo que el rotativo, Le Parisien, contó en marzo pasado acerca de Mbappé ausentándose de los Juegos Olímpicos para resolver su futuro.

Cabe recordar que el jugador de 22 años acabará contrato el próximo junio de 2022.