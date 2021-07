El video por el cual acusan de racista a Dembelé

Grabado por el propio futbolista galo, la imágen nos muestra a unos trabajadores del hotel donde se alojaba la selección francesa durante la Eurocopa, en el cuarto de Antoine Griezmann y que se disponían a reparar un televisor.

A continuación, se le escucha al extremo blaugrana, famoso por su gusto por los videojuegos, “todas estas caras feas, solo para que puedas jugar PES (Pro Evolution Soccer), ¿no te da vergüenza?”.

❗️Antoine Griezmann and Ousmane Dembélé, in leaked video, appear to be mocking asian technicians in their hotel room who came to fix a technological issue, proceed to mock their looks, language and country's supposed "technological advance". pic.twitter.com/9fiBtyZxej

