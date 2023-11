La confesión de Messi al Dibu Martínez sobre Kylian Mbappé previo a la final del Mundial de Qatar 2022

En charla con France Football, le preguntaron a Martínez sobre la técnica de penales de Kiki. “¿Leo te dijo algo de cómo tiraba Kylian?”, consultó. A lo que Emiliano respondió con seguridad: “Sí. Sabía que le gustaba arriba. Ya lo había visto en el PSG, en Francia y fueron los tres ahí. Para mí intentó los tres penales arriba”. Lejos de abandonar la temática, el entrevistador volvió a la carga. “¿Te hizo sufrir, no? Mbappé”, lanzó nuevamente, ante el rostro serio del arquero.

Pero Dibu no temió en hablar bien de Kylian y soltó sólo palabras positivas para el goleador de Les Bleus: “Por algo es de los mejores del mundo. Le tengo mucho respeto a él como jugador, como persona. Obviamente hay imágenes en Argentina de que la gente te tiraba cosas de Mbappé y se creó una cosa que la verdad, nada que ver con mi personalidad. Es un ejemplo a seguir, es un chico fenomenal y tener un Mundial con Francia, jugar otra final y meter un hat-trick, yo creo que todos los franceses deberían estar orgullosos de tener un jugador como él”.

“¿Es el delantero más fuerte con el que te enfrentaste?”, consultó una última vez el periodista. “Sí, claramente. Yo creo que cuando Leo y Cristiano se estén retirando del futbol, Kylian sigue concentrado y como está jugando, yo creo que va a ganar muchísimos Balones de Oro”, concluyó.

Vale recordar que, según reveló el diario L’Equipe, Dibu aprovechó la jornada para hablar con el francés: “Mbappé, cuya presencia fue incierta durante mucho tiempo, no habrá desperdiciado su velada. Entre bastidores, mientras los principales protagonistas de este reparto XXL esperaban para salir al escenario, tuvo la oportunidad de charlar con Emiliano Martínez. Es una escena curiosa.

El héroe argentino de la final se acercó al francés para preguntarle cómo había preparado su primer penal. Mbappé sonrió en respuesta y dijo, en esencia: “Sé que eres alto, así que tuve que tirar raso a la portería”. Martínez mostró su mejor sonrisa”.

Más tarde en otra entrevista reveló: “No me lo esperaba (ganar el premio). Las ansias estaban, pero hasta que no ves tu nombre no lo crees. Cuando lo veo a él (su padre) me dan ganas de llorar. No sabía nada”. “Soy un pibe que hablo mucho. Le caigo bien a los grupos y cuando entro en la cancha me pongo el papel y quiero ganar, no importa con quién juego. Soy un pibe muy abierto”, describió a su forma de ser.

Con información de infobae