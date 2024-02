La dieta secreta de Cristiano Ronaldo a la cual debe su rendimiento con 39 años

Ronaldo reconoció en más de alguna ocasión que sus planes para colgar los botines serían cerca de sus 40 años, pero a pesar de eso, su rendimiento desde que llegó al Al Nassr se debe a uno de sus secretos mejor guardados: el cuidado que le da a su cuerpo.

El portugués es reconocido por el gran cuidado que pone a sus entrenamientos, pero hace no mucho, un ex cocinero del delantero reveló el secreto detrás de su gran estado físico y no todo tiene que ver con el ejercicio.

“No hay alimentos costosos. Alimentos orgánicos y naturales: pescado, pollo, ternera, huevos, aguacate, aceite de coco y arroz negro”, dijo Giorgio Barone, cocinero personal el portugués durante su etapa en la Juventus de Italia para una entrevista con el periódico británico The Mirror.

Según el cocinero, Ronaldo reduce su consumo de azúcares, grasas y carbohidratos, y en cambio consume mariscos, carnes magras y cereales integrales, además de las ensaladas.

Esta base alimenticia propició que el jugador fuera capaz de alargar su carrera lo máximo posible, dosificando esfuerzos y con una mejor ingesta de nutrientes que le mantienen a tope pese a su edad.

Según el profesional de la cocina, si a una buena alimentación se le suma un entrenamiento aplicado, se pueden obtener los resultados del portugués.