A pesar de que el mediocampista del Liverpool tuvo que abandonar el campo en camilla, el juez central del partido, Chris Kavanagh, no consideró que fuera suficiente para expulsar al jugador del Chelsea.

En este respecto, el exárbitro Mike Dean, explicó este razonamiento en el medio inglés, Dexerto, que la acción de Caicedo no merecía la tarjeta roja, argumentando que no constituyó una falta grave.

La situación se desencadenó, antes de cumplir la primera media hora, cuando Gravenberch soltó el balón en el flanco izquierdo y fue impactado en el tobillo por Caicedo, provocando que se le torciera el tobillo debido al impacto. La gravedad de la lesión llevó a Gravenberch a ser retirado en camilla, agudizando así la crisis de mediocampistas en el equipo del alemán, Jürgen Klopp, con Curtis Jones, Dominic Szoboszlai y Thiago Alcántara ya en la lista de lesionados.

La falta de opciones experimentadas en el banquillo del Liverpool obligó a Klopp a reemplazar con Joe Gómez al neerlandés, uniéndose así a Alexis Mac Allister y Wataru Endo en el mediocampo. Cabe destacar que Caicedo no recibió ni siquiera una tarjeta amarilla por la entrada, cosa que sí criticó el experto arbitral, Mike Dean, admitiendo que el árbitro Chris Kavanagh cometió un error al no mostrar la amarilla.

"Creo que [Caicedo] ha enganchado su pie en el pie de [Gravenberch]," comentó Dean. "Para mí, podría haber sido una amonestación, o regresar para amonestarlo, es la segunda falta de Caicedo, así que está rozando una línea fina. Sé que el VAR no puede informar al árbitro, pero entradas como esa, ha visto una falta, intentó seguir jugando, ahí es cuando le dices al árbitro: 'No es una falta grave, pero es una tarjeta amarilla'. Es una falta para tarjeta amarilla, sin duda alguna", manifestó.

Del mismo modo, según, The Athletic, el asistente de videoarbitraje (VAR), John Brooks, en Wembley, consideró la entrada de Caicedo sobre Ryan Gravenberch como imprudente en lugar de una falta grave.

Dando como resultado, que Caicedo no fuera expulsado y tampoco se le mostró tarjeta amarilla, ya que Brooks y su asistente, Marc Perry, no pueden otorgar tarjetas amarillas por incidentes que estén dentro de las pautas establecidas.

Tras el incidente, el jugador de los blues, con pasado red, Raheem Sterling, consiguió anotar el primer gol del encuentro. Sin embargo, fue invalidado por fuera de juego al minuto 32. Después, el tanteador pareció inaugurarse de nuevo, esta vez, por medio de Virgil Van Dijk, del LFC, pero tampoco se valió por interferencia en posición adelantada.

Ya en tiempo extra, al 118, el mismo defensor neerlandés, Van Dijk, selló la victoria para los de Klopp con un cabezazo para sellar el 0-1 final en Wembley.

