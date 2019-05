La estadounidense Megan Rapinoe critica a la Fifa por la fecha de final del Mundial femenino

Rapinoe consideró en una conferencia de prensa en Nueva York previa al amistoso de su seleccionado contra el de México que la Fifa sigue sin hacer lo suficiente por promocionar el fútbol femenino.

“Obviamente es muy decepcionante. Sí, es ridículo y decepcionante”, valoró Rapinoe, de 33 años y campeona del mundo con su país en 2015.

“Pienso que se han hecho progresos (…) pero no creo que sean suficientes”, añadió.

La Fifa ha doblado la cantidad en premios que se repartirán entre los 24 equipos participantes en el Mundial de Francia, que dará comienzo el 7 de junio, pasando de los US$15 millones del 2015 a los US$30 millones de esta edición.

Sin embargo, esta cifra es irrisoria en comparación con los US$400 millones que se repartieron entre las 32 selecciones que participaron en el Mundial masculino en Rusia 2018.

Además, esos US$15 millones de más que recibirán las mujeres en 2019 es menos de la mitad del aumento de más de 40 que percibirán las escuadras masculinas en Qatar 2022.

