“La estafa más grande de mi carrera” la crítica de un jugador del Nashville al arbitraje de Walter López en las semifinales de la Leagues Cup

En apenas 12’ de partido Hany Mukhtar abrió el marcador tras un disparo desde las afueras del área, sin embargo, Walter López terminó por utilizar el VAR y su decisión fue la de invalidar el tanto por considerar que existía fuera de lugar de Alex Muyl.

Posterior al partido, fue el propio futbolista alemán que se descargó en Instagram en contra de la decisión, “La estafa más grande de mi carrera, por favor necesito una explicación” publicó en sus historias.

Hany Mukhtar on Instagram calls his disallowed goal tonight “the biggest scam in my career… please I need an explanation.” #EveryoneN pic.twitter.com/z84qCIfOxE

— Ben Wright (@benwright) August 16, 2023