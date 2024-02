La expulsión que alimenta el discurso de Xavi Hernández; así fue la doble amarilla a Vitor Roque

En un partido que el joven brasileño, Vitor Roque, seguro no olvidará, pues consiguió marcar su segundo gol con el Barcelona y además fue expulsado por primera vez con su nuevo equipo, la polémica vuelve a estar servida desde las trincheras de “X”.

Cabe destacar que antes de esto, la joven promesa, que en principio no era del agrado de Xavi, y quien ingresó de cambio al 59 por el lesionado Gündogan, anotó su primer gol al poco tiempo de ingresar al terreno. Después, la alegría se transformó en un poco de frustración al recibir la primera amarilla de la noche por propinar un codazo al argentino, Nahuel Tenaglia.

Acto seguido, las sensaciones se hicieron peor, pues Martínez Munuera lo excluyó al mostrarle el segundo cartón amarillo, luego de que disputara un balón a Marín, quien se le barrió al brasileño. El futbolista culé pareció querer levantar el balón sobre la entrada de su rival, pero no acertó a darle, aunque según se ven las imágenes, tampoco le da a Marín.

Además, según la apreciación de los aficionados visitantes en Vitoria, previó a la acción de la exclusión, existió una falta sobre Pedri, por lo que la jugada consiguiente no debió conta.

Lo están borrando por todos lados pero no nos vamos a callar, a Vitor Roque lo expulsaron por recibir una falta. Liga peligrosamente preparada para el Real Madrid, que lo sepa todo el mundo pic.twitter.com/zR97MQfzE7 — Culé GT (@Cule_GT) February 3, 2024

Pese a esto, Munuera Martínez, decidió expulsarle, cosa que caldeó los ánimos de los blaugranas, tanto dentro, como fuera del campo, uno, porque el VAR no revisó la jugada por no tratarse de una jugada de error claro y manifiesto.

Expulsión a Vitor Roque/ Palmadita en la espalda a Bellingham pic.twitter.com/IaYVmBcZLM — Universo FCBarcelona (@UNIVERSO_1899) February 3, 2024

Antes de esta nueva polémica, Robert Lewandowski anotó, luego de cerca de dos meses, el 0-1, Ilkäy Gündogan, luego en la segunda parte dobló la ventaja para los suyos. Samuel Omorodión, del Alavés, descontó casi que de forma inmediata del gol del alemán y finalmente Roque redondeó la segunda victoria al hilo para los hombres de Xavi.

SEGUNDO GOL DE VITOR ROQUE CON EL BARÇA!!!!!!🐅🇧🇷 pic.twitter.com/S6IXfBLd89 — Guti (@gutiifcb) February 3, 2024

Al finalizar el encuentro, Xavi, remarcó en DAZN: “vamos a recurrir la sanción porque está claro que es un nuevo error en contra nuestra, ha sido claramente injusta. Recibimos muchas críticas, pero es un momento de elogiar al grupo”.

🙄 "OTRO ERROR del árbitro CONTRA NOSOTROS". 🎙️ "Vamos a recurrir la segunda amarilla, es muy claro". ‼️🗣️ Xavi, sobre la polémica expulsión de Vitor Roque. Vía 'Dazn' pic.twitter.com/N8gFvRM9lh — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 3, 2024

Esto apenas un día después, de que en la antesala de este partido, el preparador azulgrana remarcara que “la competición está adulterada” en referencia a los videos que Real Madrid Televisión le dedica al estamento arbitral. Ayer, Xavi, dijo: “Ya dije que no me gustaba que condicionasen a los árbitros. Creo que adultera la competición y los colegiados están condicionados. El caso Negreira no nos ha sumado. Es una realidad pero con ello hay que competir. Comparto las palabras del presidente al cien por cien”.