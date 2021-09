La Federación de Futbol de EEUU ofrece trato salarial idéntico en las selecciones masculina y femenina

La declaración se produce después de que la presidenta de la US Soccer, Cindy Parlow Cone, dijera la semana pasada que el organismo espera “igualar” el dinero del premio de la Copa del Mundo pagado a sus equipos masculinos y femeninos.

La cuestión del dinero del premio de la Copa del Mundo es la piedra angular del litigio presentado por el equipo femenino contra la US Soccer.

La federación aclaró el martes que no estaría de acuerdo con ningún convenio colectivo “que no dé el paso importante de igualar los premios en metálico de la Copa Mundial de la FIFA”.

“US Soccer sigue ansiosa, lista y dispuesta a reunirse tanto con las asociaciones de jugadores como con los jugadores mismos lo antes posible y con la frecuencia que sea necesaria, ya sea por separado o en conjunto, para cerrar un trato y centrarse en el futuro del fútbol”, agregó la US Soccer.

La lucha de la selección femenina de Estados Unidos por establecer una igualdad salarial con los seleccionados varones está dando de esta forma sus frutos.

Las exigencias lideradas en su momento por las figuras norteamericanas, Alex Morgan, Carli Lloyd y Megan Rapinoe fueron escuchadas por la Federación norteamericana.

