La frase en inglés de Messi con un mago en un evento que se volvió viral

Fue con el italiano que Messi protagonizó el momento mas divertido del evento en un video que no tardó en recorrer las redes sociales, ya que el ex FC Barcelona habló en inglés.

Ahí Julius Dein, otro de los presentes en la gala y un reconocido ilusionista intentó hacer un truco para el italiano y el argentino y tras no poder comunicarse bien en principio, el mago soltó un “Necesito practicar mi español”.

Tras eso, llegó el momento más divertido, ya que Messi, en una faceta desconocida hasta el momento, habló en inglés: “Very nice of you” soltó en una frase que al traducir al español significa “Muy amable de tu parte”. El momento lo compartió el artista en sus redes sociales y no tardó en volverse viral.

Después el ilusionista pidió a alguien que les indicará en francés las indicaciones del truco, idioma que Marco Verrati habla.

En su presentación oficial con el PSG, el argentino ya había dado pistas acerca de su domino del inglés, en aquel momento en una entrevista con Guillem Balague el astro dijo “Llevo un año y medio aprendiendo inglés” pero que entiende más de lo que habla.

El PSG regresa este domingo a la acción en Ligue 1, lo harán ante el Reims y Lionel Messi es titular.