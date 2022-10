La frustración de Cristiano Ronaldo y los goles de Rashford para evitar otra debacle del Manchester United

La entrada de Rashford al campo, en el lugar de Jadon Sancho, reactivó a los reds. Rashford fue el que igualó en el minuto 53 y diez después asistió a Anthony Martial para poner por delante al equipo inglés.

Marcus Rashford sentenció el choque a seis del final cuando marcó su segundo tanto, el tercero del Manchester united, tras recibir un balón de Cristiano Ronaldo.

No acabó tranquilo el choque el United que un minuto después encajó otro tanto. Una jugada de Andronikos Kakoullis fue culminada por Niklas Panagiotou que puso el 2-3 con diez minutos aún por jugar.

Resistió el Manchester que salió de Nicosia con los tres puntos para asentarse en el segundo lugar del Grupo E, por detrás de la Real Sociedad que ganó en Moldavia al Sheriff.

Pobre Cristiano, es que no le sale nada nada pic.twitter.com/LxTcj14xWs

Cristiano Ronaldo cerró el partido de hoy ante Omonia Nicosia con 1 disparo a puerta, 6 disparos fuera, 1 disparo bloqueado y 1 disparo al poste. Tuvo muchas, y no pudo marcar. Dolió ver sus gestos tras cada falla, pero El Bicho NUNCA dejó de intentar. Volverá. SIEMPRE VUELVE. pic.twitter.com/zAMi6h3EVf

Cristiano ahora mismo no te mejora a Braithwaite pic.twitter.com/C0QS47ki2N

Tiene 37 años, lo que no era normal era lo que había hecho hasta hoy, pero de verdad es impactante ver que Cristiano Ronaldo no puede imponerse a centrales de nivel Omonia Nicosia. Veremos si es cuestión de ritmo, pero ahora mismo no puede. Es la realidad.

— David de la Peña (@david_delapena) October 6, 2022