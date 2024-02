En el emocionante minuto 96, Robert Lewandowski se convirtió en el héroe al anotar un penalti que le otorgó la victoria al su equipo. Sin embargo, esta no está exenta de controversia, ya que el partido se vio marcado por un penalti que, según algunos aficionados en redes sociales, debió haberse repetido… ¡Por segunda vez!

La situación comenzó a complicarse durante el primer lanzamiento cuando, en tiempo de descuento, el portero del Celta, Vicente Guaita, se adelantó. El VAR intervino, alertando a Pulido Santana, el árbitro del encuentro, quien ordenó la repetición del penalti. Pero aquí surgió el primer dilema, ¿debía haberse repetido en primer lugar? De acuerdo a esto, la norma es relativamente clara, pues dice que "si no acaba en gol, se repite sí, el portero se adelanta".

Sin embargo, en lo que respecta al segundo intento de Lewandowski, Raphinha entró al área antes de la ejecución del delantero polaco. Este escenario, según algunos internautas, el reglamento, invalida el penalti. Además, otros plantean la posibilidad de que un jugador del Celta pisara la línea, lo que también requeriría una repetición. Y también hay quienes aducen que la interpretación del reglamento está queriendo ser manipulada, pues la regla dice: "si acaba en gol, se repite si, un jugador del equipo atacante invade el área e interviene directamente en el juego".

Sobre esto, Iturralde González, analista arbitral de la Cadena SER y el Diario AS, arroja luz sobre la situación. Al explicar que el VAR solo puede intervenir si el jugador que entra al área forma parte activa del juego, como en el caso de una parada. Por lo que, en todas las demás infracciones, el VAR no puede interferir. Debido a esto, la responsabilidad recae en el árbitro, Pulido Santana, quien debió percatarse de la infracción, una tarea complicada en situaciones tan rápidas y dinámicas.

Por su lado, Rafael Benítez, entrenador del RC Celta, contradijo esta posición en la rueda de prensa posterior al partido. Aunque no quiso centrarse en el fallo de Fran Beltrán, destacó que el segundo penalti tampoco debió haberse validado.

“No es el primero que se nos escapa por unas circunstancias o por otros. Lo positivo es que el equipo ha estado bien, ha competido y se lo ha puesto difícil a un rival muy complicado. Si conseguimos mantener la unión, tendremos más posibilidades de salir adelante”, comentó.

😡 Rafa Benítez no está contento con los usos del VAR:



🗣️ “También puedes mirar las imágenes de si entran o no entran jugadores". pic.twitter.com/feAUs4ZwV5 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 17, 2024

Además, en la misma línea, el ex del Liverpool y Chelsea, profundizó sobre el hecho de que el VAR corrigiera el primer lanzamiento (porque Guaita se adelantó) y no en el segundo. "Estoy molesto por perder, pero estoy contento por la actitud del equipo. En cuanto al penalti no he querido opinar, pero en el segundo penalti entran jugadores del Barcelona. Si entramos para mirar si está adelantado cinco centímetros, también podemos mirar si hay jugadores dentro. Es fácil verlo también", sentenció.

Repiten el primer penalti porque se adelanta el portero, la norma es clara, hay que repetirlo y se hace.



El segundo penalti Raphinha invade el área antes de que Lewandowski remate, la norma es clara hay que repetirlo y no se hace.



Los Negreira Boys lo volvieron hacer. pic.twitter.com/YXFR18BEon — FeyValentine (@valentine_fey) February 17, 2024

El portero para el penalty de Lewandowski, pero adelantándose a la línea de gol: Se repite ✅



Lewandowski marca el penalty repetido, pero entra Raphinha al área antes de que tire: Todo ok, sigan ❌



Al final, va a ser verdad que está la Liga adulterada... pic.twitter.com/tkrMD0VOZK — Helena 🇮🇨 (@HdeHelena_RM) February 17, 2024

Cabe resaltar que, aunque el debate está lejos de zanjarse, esta no fue la única controversia, pues también hay quien señala que cuando el ariete, ex Borussia Dortmund, se disponía a rematar. Hizo la llamada, "paradinha", acción que está delimitada como digna de tarjeta amarilla por el reglamento arbitral. Sin embargo, tal amonestación no se produjo, avivando aún más la discusión en las trincheras virtuales.

La norma en cuestión sobre la "paradinha" de Lewandowski... pic.twitter.com/fhhHth3awN — Fran (@FJRealMadridCF) February 17, 2024

Cuando la paradinha no la hace Lewandowski o alguien del Barça, es muy fácil sancionar.



El doble rasero de una liga adulterada. pic.twitter.com/VVyrLjUyPJ — Vini 👑 (@Vini__RM) February 17, 2024

De esta forma, a pesar de la controversia, el FC Barcelona, logró regresar a la senda de la victoria, aunque sin brillar. Y aunque la incertidumbre persiste en torno a la validez del penalti, el Barça, sigue con la mente puesta en la ida de los octavos de final de la Champions League contra el Nápoles, pues busca mantener la unión para superar los desafíos que se avecinan.

Han cambiado hoy la norma de la paradinha antes del penalti??

Eso que hace el Polaco es ilegal...no? Y luego lo de Raphinha...hay para elegir...es tremendo... pic.twitter.com/XEgXQjo2j9 — Powder (Madridista Sociológico) (@Whit3P0wder) February 17, 2024