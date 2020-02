La jugada “leñera” que marcó la carrera como futbolista de Miguel ‘el Piojo’ Herrera

Miguel Herrera, exfutbolista mexicano y ahora entrenador del América. (Foto Prensa Libre: AFP y revistaconsideraciones.com)

Herrera debutó en la Primera División del futbol mexicano en mayo de 1988; se desempeñaba como defensa, aunque en sus inicios también lo hizo como delantero. Vistió la camisola de Tecos de la UAG y del Atlas, entre otros.

Lee también: Comunicaciones casi lleva al bochorno al América de México Carlos Vicente 26 de febrero de 2020 a las 11:50h

En el 2000 se retiró como jugador y lo hizo defendiendo los colores del Atlante.

El exjugador, quien nació en Cuautepec, Hidalgo, es descrito por diferentes medios de comunicación como uno de los “jugadores más leñeros del futbol mexicano”.

“En épocas más contemporáneas aparecen Isaac Terrazas y Miguel Herrera, quienes en más de una ocasión vieron la tarjeta roja directa debido a la brutalidad con la que, en ocasiones, despachaban a sus rivales”, publicó Milenio en su portal web, en una nota del 2019.

‘El Piojo’ tuvo varios episodios polémicos, tanto en acciones futbolísticas, como extrafutbolísticas. Constantemente era señalado por su “temperamento”. Ahora, como entrenador, también ha acaparado titulares por el mismo tema.

Sin embargo, en este listado, destaca un hecho en específico. Fue en un partido entre México y Honduras, por eliminatoria mundialista en 1992, en el estadio Azteca. La jugada fue contra Dolmo Flores. El duelo entre ambos jugadores ya había subido de nivel. Con un cabezazo y una cachetada.

(Segundo 19)

Después de la brutal entrada de Herrera, salió expulsado por roja directa.

Aunque ‘el Piojo’ había sido parte de ese proceso de selección, ya para el Mundial de Estados Unidos 1994 se quedó fuera de la convocatoria, algo que lo hirió.

“Me tocó estar toda una eliminatoria como jugador y en la última convocatoria me dijeron que estaba en la lista… pero de los que se quedaban en México. No me llevaron”, dijo Herrera en una entrevista con Fifa.

En ese entonces el entrenador del Tri era Miguel Mejía Barón, quien dijo de manera tajante que no lo había convocado para el Mundial, por sus problemas de temperamento.

“Como prueba de ello guarda recortes de periódicos, específicamente con una nota en la que el entonces Director de la Comisión de Selecciones Nacionales, Mario Trejo, recordaba que Herrera tenía un temperamento que debía controlar y que la última palabra para convocarlo, o no, era de Mejía Barón”, escribió el sitio web de Medio Tiempo.

“Yo tuve un episodio con él que todo mundo lo sabe, que fue en el partido de Eliminatoria contra Honduras en el Estadio Azteca, y que yo hablando con él le dije: ‘Miguel, tú eres muy bravo y eso es muy importante’”, dijo Mejía Barón a Medio Tiempo, en una entrevista publicada en 2014.

“‘Tú estás convocado por algo acá, entonces, cuidado porque vas a tener a Dolmo Flores, que es un tipo que ya lo conoces, que es muy hábil, necesitas tener una gran estabilidad emocional”, relata en la misma nota. Además, cuenta que dos días después de esa jugada y la expulsión le dijo que estaba fuera del equipo mexicano.