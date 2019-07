La Juventus se despide de FIFA y pasa a formar parte de PES

“¡Es un honor anunciar a @ juventusfces como nuestro nuevo equipo partner! La ‘Vecchia Signora’ estará en exclusivo en # eFootballPES2020 con su casa, el Allianz Stadium, sus jugadores escaneados en 3D y kits auténticos”, publicó PES en la cuenta de Twitter para América Latina.

Anteriormente Konami también había hecho oficial que el Manchester United, FC Barcelona y el Baryen Múnich, formarían parte del videojuego PES 2020.

Tras este acuerdo, FIFA anunció que el equipo de Cristiano Ronaldo estará disponible con el nombre de Piemonte Calcio.

Al mismo tiempo que FIFA despedía a la Juventus de Turín, también anunciaba la incorporación del Liverpool FC, el actual campeón de la UEFA Champions League.

We have teamed up with creator of the @EASPORTSFIFA game series, @EASPORTS, in a new long-term partnership. ⚽️🙌

Get ready to break new ground with the Reds in #FIFA20. 🔴 #VOLTAFOOTBALL

— Liverpool FC (@LFC) July 16, 2019