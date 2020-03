La Liga Inglesa desbloquea una ayuda para los clubes en dificultades

“Se van a tomar medidas para ayudar inmediatamente (a los clubes) con liquidez vía un paquete a corto plazo de 50 millones de libras”, explicó la EFL en un comunicado.

La ayuda irá dirigida sobre todo a los clubes de segunda, tercera o cuarta división, que son los que más problemas financieros tienen por la suspensión de los campeonatos, al tener que seguir pagando a los jugadores sin ingresar nada por taquilla.

El futbol profesional en Inglaterra fue suspendido hasta al menos el 3 de abril ante la propagación del covid-19.

La EFL insistió en que acabar los campeonatos era “el objetivo principal”, aunque la salud era prioritario.

Según un estudio del gabinete KPMG publicado este miércoles, sólo la Premier League podría dejar de ingresar entre €1.150 y €1.250 millones en derechos televisivos, taquillas e ingresos publicitarios como consecuencia de la suspensión del campeonato.

A look at how these #PL players are keeping themselves fit and healthy 🚴‍♂️🏃‍♂️🥊🏋️‍♂️⚽️🥅https://t.co/g8GEYzt4gF

— Premier League (@premierleague) March 18, 2020