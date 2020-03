La Serie A podría reanudarse hasta el 2 de mayo y finalizar en julio

Todos los eventos deportivos fueron suspendidos en Italia debido a la pandemia de coronavirus que causó 2.500 muertos en el país, el más afectado de Europa, y que obligó a aplazar un año la Eurocopa 2020.

“Trabajamos en la hipótesis de una reanudación el 2 de mayo y de terminar el campeonato, llegando hasta julio si no pudiera ser el 30 de junio”, fecha de final de contrato de los jugadores, declaró este miércoles Gravina a la radio italiana.

“Si resultase imposible utilizar todas las fechas como prevemos, cambiaríamos el formato de las competiciones”, añadió.

El presidente de la Federación italiana saludó la decisión de la Uefa de aplazar un año la Eurocopa 2020, que permite liberar fechas para las competiciones nacionales y las Copas de Europa, precisando que, en su opinión, “los campeonatos nacionales son prioritarios”.

“No queremos penalizar a nadie, pero al igual que nosotros consideramos cambiar los formatos si la ventana para jugar se reduce, la Uefa debe hacer lo mismo con la Liga de Campeones y la Europa League”, añadió.

Gianni Infantino joins @DrTedros in @WHO #SafeHands Challenge. Practical actions protect & promote the health of all people. We must act now. Be prepared & ready to kick out #COVID19. Gianni challenges @alexmorgan13 @alexscott @didierdrogba @Kaka @NiallOfficial & YOU to join in. pic.twitter.com/6zSnaVVXDD

— FIFA.com (@FIFAcom) March 14, 2020