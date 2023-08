La Messimanía se dispara en Miami: entradas por US$1 mil 500 para cuartos de Leagues Cup

El balance de Messi en sus primeros cuatro encuentros roza la perfección y el objetivo de conquistar su primer título en tierras estadounidense sigue vivo.

El duelo de este domingo en el campo del Dallas fue el primero de su etapa en el Inter Miami disputado fuera de casa. Aún así, el Toyota Stadium se llenó de pancartas, mensajes de ánimo y de camisetas rosadas del equipo de Florida.

Messi juega en casa en Estados Unidos incluso cuando está lejos de ‘su’ DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale.

Todavía no se sabe el rival de Messi en los cuartos de final. Será el ganador del Charlotte-Houston Dynamo de este lunes quien visite al Inter Miami el próximo viernes.

A pesar de eso, las entradas ya están a la venta en la plataforma oficial ‘Ticketmaster’, que se atascó en la mañana estadounidense ante el enorme número de usuarios conectados.

Para acceder a la plataforma era necesario esperar en una cola en línea durante varios minutos, pese a que los precios para acudir al evento estén muy altos.

Heading to the quarterfinals! 🎟️

Tickets for our @leaguescup quarterfinal match on August 11th at #DRVPNKStadium are now on sale to the public! Season Ticket Members will receive an exclusive code via email to secure their offer to the match while supplies last:… pic.twitter.com/DfH0p5p4L5

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 7, 2023