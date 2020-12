La MLS perdió casi mil millones de dólares en ingresos en 2020, según un comisionado

La liga de fútbol norteamericana (MLS) dejó de ingresar cerca mil millones de dólares en ingresos en esta temporada gravemente impactada por la pandemia de coronavirus, reportó el ocho de diciembre el comisionado Don Garber, que dijo desconocer cuándo podrán regresar los aficionados a las canchas.

Garber declaró que siguen preocupados por las perspectivas económicas de la próxima temporada, incluso con la distribución de vacunas contra el coronavirus empezando a aparecer en el horizonte.

“Nuestros ingresos para la empresa, nuestra liga y nuestros clubes, han disminuido casi mil millones de dólares en comparación con el año pasado”, detalló Garber.

“Las pérdidas han sido dramáticas”, reconoció Garber durante una videoconferencia de prensa. “Los equipos van a tener que manejar sus economías tan diligentemente como sea posible. Esta es la realidad de manejar una liga deportiva profesional en medio de una pandemia”, dijo.

La MLS cerrará esta temporada, en la que cumple 25 años de historia, con la final del sábado en la que el defensor del título, el Seattle Sounders, enfrentará al Columbus Crew.

Como el resto de deportes, la liga de fútbol echó el cierre en marzo por la irrupción de la pandemia y se reactivó con el torneo ‘MLS is Back’ celebrado entre julio y agosto a puerta cerrada en Disney World (Orlando).

A la conclusión de este torneo se reanudó la temporada regular con un calendario reducido y partidos en estadios mayoritariamente vacíos o con un número muy limitado de espectadores.

En los últimos meses, equipos de la MLS anunciaron despidos y recortes salariales del 5% para futbolistas, mientras la propia liga recortó un 20% de su personal.

“Tengo muchas esperanzas de que 2021 sea un año mucho mejor que 2020 porque no creo que ningún negocio pueda sostener el tipo de impacto que tuvimos en 2020 por dos años consecutivos”, declaró.

