Suiza es la amenaza de Italia, la cuatro veces campeona del mundo, para llegar a Qatar 2022

La selección de Italia, cuatro veces campeona del mundo, tendrá a Suiza como principal amenaza que le separa de su regreso al Mundial de Qatar 2022, tras la clasificación fallida a Rusia 2018, después de ser emparejada este siete de diciembre en el grupo C junto también con Irlanda del Norte, Bulgaria y Lituania.

Italia, como también España, Francia y Bélgica, además de Portugal, ha sido encuadrada en un grupo de cinco equipos para tener un calendario más corto pues jugará en octubre la fase final de la Liga de Naciones UEFA, empezando por las semifinales contra la selección española.

Tras el fracaso mundialista vivido bajo la gestión de Gian Piero Ventura, quien no consiguió llevar al equipo al Mundial sesenta años después de la última vez, Italia recuperó ideas y entusiasmo gracias a Roberto Mancini, que armó a un equipo competitivo y con mentalidad más ofensiva.

Los “azzurri”, que fueron cabeza de serie en el sorteo de este siete de diciembre, tendrán esta vez un grupo más accesible con respecto al de clasificación a Rusia 2018, cuando el gran favorito era la selección española.

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 7, 2020