Qatar inaugurará el 18 de diciembre un estadio del Mundial 2022 con aficionados recuperados del covid-19

Qatar inaugurará su tercer estadio construido para el Mundial 2022 y reservará la mitad de las plazas a aficionados que se han recuperado del coronavirus, anunció este siete de diciembre la federación de fútbol de aquella nación.

El estadio Al-Rayyan, el tercero nuevo acabado antes de 2022, recibirá la final del Emir Cup, una competición local, el 18 de diciembre con unos 20 mil aficionados en las gradas, la mitad de su capacidad.

“Toda la gente que entre en el estadio debe mostrar un test covid-19 negativo, o un test de anticuerpos covid-19 positivo”, declaró Abdelwahab al-Mousleh, jefe médico adjunto, en un comunicado de la federación (QFA).

“Cerca del 50% de las plazas disponibles serán atribuidas a personas que ya hayan pasado el virus”, añadió.

Los hinchas se someterán a los test en tres lugares. Su solicitud de entrada se vinculará con su tarjeta de identidad nacional y su número de teléfono. A continuación podrán recibir una entrada no transferible una vez que tengan el resultado del test.

Una vez en el interior, los aficionados deberán llevar mascarilla, mostrar su aplicación móvil con el resultado del test y estar en su plaza asignada.

Catar registró oficialmente más de 140.000 casos de personas infectadas de covid-19, con 239 muertos. La final del Emir Cup enfrentará al favorito Al-Sadd, dirigido por la leyenda española Xavi Hernández, con el Al-Arabi.

