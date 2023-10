La persona que lanzó poporopos a Neymar rompe el silencio: ‘No Fue para Causar Daño’

El hombre, cuya identidad se mantiene en el anonimato debido a temores de represalias, se comunicó con el portal brasileño Leo Días para compartir su versión de los hechos. En su testimonio, explicó que su intención nunca fue causar daño al talentoso futbolista, sino más bien llamar su atención.

“Al final del partido, descendí las escaleras y me encontré en proximidad con los jugadores. Estaba disfrutando de unas palomitas cuando Neymar se acercó. Grité su nombre y traté de llamar su atención, pero él no volteó en mi dirección. Fue entonces cuando decidí lanzar las palomitas, no con la intención de denigrarlo, sino como un intento de captar su mirada”, declaró el hombre a través de un mensaje de voz.

El aficionado enfatizó que su acción no tuvo la intención de criticar el desempeño de Neymar en el partido, sino simplemente de atraer su atención. Además, destacó su admiración por el jugador y expresó su descontento porque Neymar no respondía a los llamados de los fanáticos que buscaban saludarlo o tomar fotografías.

“Él podría haberse dado un momento para mirar a las gradas. Soy un seguidor suyo y admiro su fútbol. Mi gesto no buscaba herirlo, sino simplemente llamar su atención para que notara a los fanáticos en las gradas”, agregó el hombre.

El incidente desencadenó una polémica en Brasil y llevó a Neymar a expresar su frustración. Tras el partido, el jugador del Al-Hilal de Arabia Saudita declaró: “Es triste, sin duda es muy triste. No he venido aquí de vacaciones ni para pasear, he venido a hacer lo que más amo, que es jugar al fútbol y representar a mi país. Estamos dando lo mejor de nosotros, y a menudo los resultados no son los que los fanáticos esperan”.

Neymar también condenó la acción del aficionado y resaltó la importancia de la educación en el fútbol y en la vida.

"ES TRISTE, NO VENGO AQUÍ DE VACACIONES, NI MUCHO MENOS A PASEAR…". Neymar se expresó sobre el incidente tras el empate ante Venezuela por las Eliminatorias para el Mundial 2026: ¡Le tiraron POCHOCLOS desde la tribuna! pic.twitter.com/LRWdaxkynD — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2023

Después del empate 1-1 contra Venezuela, la selección brasileña perdió su posición de liderazgo en las Eliminatorias Sudamericanas a manos de Argentina, que ha ganado sus tres primeros partidos (contra Ecuador, Bolivia y Paraguay).

La Verdeamarela había comenzado su camino con una victoria contundente por 5-0 sobre Bolivia y una victoria ajustada contra Perú en Lima. Su próximo desafío será un enfrentamiento contra Uruguay en Montevideo.