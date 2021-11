La polémica venta del Newcastle a un fondo saudí se ha cobrado su primera víctima: el presidente de la Premier League

La liga inglesa declaró haber recibido las garantías jurídicas de que el Estado saudita no tendría el control del club.

Dieciocho clubes, todos menos el Newcastle y el Manchester City, apoyaron una moción dirigida a prohibir de momento el proyecto.

Un grupo de trabajo compuesto por representantes de ocho clubes de la Premier League trabaja sobre nuevas reglas destinadas a impedir a los clubes alcanzar acuerdos con empresas ligadas a sus propietarios. Su informe será en principio hecho público a finales de noviembre.

