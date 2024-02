“La presión es para otros”: Luis Enrique reacciona ante la insistencia por ganar la Champions antes de enfrentar a la Real Sociedad

En la víspera del crucial enfrentamiento contra la Real Sociedad en la Champions, Luis Enrique, estratega del PSG, transmitió confianza. Aunque los parisinos son favoritos, Enrique restó importancia a la presión, señalando: “Parece que se juegan la vida, pero no es así”.

A pesar de la magnitud del PSG en Europa, la Real Sociedad se erige como la revelación. Su impecable rendimiento en la fase de grupos la equipara con gigantes como Real Madrid, Inter de Milán y Bayern de Múnich. Por lo que el duelo promete emociones intensas.

Tras vencer al Lille en la Ligue 1, Luis Enrique abordó la presión mediática en Francia en torno a ganar por primera vez la Champions. Con claridad, expresó: “Hace tres semanas que en la televisión solo veo que jugamos la Champions League. Parece que nos vamos a jugar la vida y no es así. Estamos ilusionados y tenemos ganas de hacer muchas cosas, pero no estamos presionados ni ansiosos por si se pierde la competición. Vamos a disfrutar, y si el rival es superior, le aplaudimos”. Una perspectiva serena y enfocada en el disfrute del juego.

Enfatizando la ilusión de su equipo, Luis Enrique desmitificó la insistencia por parte de la prensa. “El PSG no ha ganado nunca la Copa de Europa, la presión es para quienes la han ganado. Nosotros tenemos muchas ganas”. Una declaración que refleja determinación sin dejarse abrumar por el peso de la competición.

En la antesala de este duelo trascendental, Luis Enrique proyecta una imagen de calma y confianza, preparando a su equipo para una contienda que promete ser épica.

¿Candidato al Barsa?

El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, está siendo candidateado para suceder a su exdirigido, Xavi Hernández, al frente del FC Barcelona cuando este deje la disciplina culé a final de temporada.

Esto se produce de cierto sector del barcelonismo, de manera específica, según apunta el medio catalán, FCBarcelonaNoticias, portal especializado en información referente al vigente campeón de liga.

En voz del periodista, Andrés Quiroz, el sitio apunta que Luis Enrique es una “opción real” para ser el relevo de Xavi, aunque reconoce que, de producirse su salida de la capital francesa, esta, “no será fácil”.

De verdad creen que a Luis Enrique se lo pueden cargar si lo eliminan en champions? Su temporada está siendo mucho mejor que la de Galtier y cualquiera de Pochettino en la Ligue 1 Su equipo va agarrando de a poco identidad y una base que no tenía antes, no estaría tan seguro — Triginho (@Barcaxwwe_) February 11, 2024

De acuerdo a una publicación realizada este domingo, aducen que a pesar de que el exentrenador de la selección española tiene contrato con los parisinos hasta junio de 2025, su salida está “ligada al futuro de Mbappé y el rendimiento del equipo en la fase final de la Champions”.

En esta línea, profundizan que, de producirse la salida de Kylian, Martínez le seguiría si “la directiva no le garantiza el fichaje inmediato de otro crack”. Del mismo modo, aventuran que el presidente del equipo, Nasser Al-Khelaifi, podría decidir no continuar con el exfutbolista del Real Madrid, al mando de la nave, “si no logra superar los octavos de Champions por tercera temporada consecutiva”.

Así, Luis Enrique se suma a la lista de entrenadores que suenan para ser el próximo entrenador del equipo culé la próxima campaña. Recordemos que, hasta el momento, son varios los nombres que se manejan, por ejemplo, Imanol Alguacil (Real Sociedad), Michel (Girona), Hansi Flick, Antonio Conte, o Rafael Márquez.