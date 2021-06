La razón por la que Gareth Bale dejó a un periodista con la palabra en la boca

“Es decepcionante. Los chicos están frustrados, están enfadados. Es comprensible”, dijo tras el encuentro a la BBC el capitán de Gales, que no compareció en la rueda de prensa del equipo, en la que sólo estuvo el seleccionador, Rob Page.

El atacante del Real Madrid, cedido la pasada temporada al Tottenham, dijo que Gales empezó bien, pero un error en el primer gol y el segundo tanto al inicio de la segunda parte les dejaron fuera de combate.

“Empezamos muy bien los primeros 25 minutos, concedimos un gol y el partido cambió un poco. Empezamos la segunda mitad intentando jugar y desgraciadamente cometimos un error, concedimos un gol y eso mató el ‘momentum’ para nosotros”, señaló.

Gareth Bale's reaction when asked if he's played his last game for Wales 👀 pic.twitter.com/pVDJ7TLxRp

— ESPN FC (@ESPNFC) June 26, 2021