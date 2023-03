La serena respuesta de Cristiano Ronaldo a un aficionado que le gritó: “Messi es mucho mejor”

Esta vez un joven aficionado el que “revivió” la rivalidad que ambos jugadores han tenido durante la última década en el futbol europeo.

A Ronaldo, que había salido satisfecho con el rendimiento de su equipo tras la sufrida victoria que el Al Nassr consiguió ante el Al Baten el pasado viernes (3-1), le gritaron en su camino al vestuario una frase que dio de que hablar.

“Messi es mucho mejor” fue lo que se alcanzó a escuchar mientras que el portugués se dirigía al camerino.

El portugués, lejos de querer entrar en polémicas y con serenidad le contestó con un “En general, ha sido un partido fácil, un partido fácil”.

Poco después Ronaldo fue nombrado mejor jugador de la liga saudí y del mes de febrero, el cual cerró con ocho goles y dos asistencias.

Kid : Messi is better than you !

Ronaldo : It's an easy match, it's an easy match

Cristiano Ronaldo responded like this, don't let any media or person brainwash you he said otherwise after Al Nassr vs Al Batin pic.twitter.com/elUMLl5kIQ

— FOOTY HUB (@Footyhub01) March 4, 2023