La tarjeta azul en el futbol: para qué servirá y por qué aclaró la Fifa

Es la primera vez que se introduce una nueva tarjeta desde que en el Mundial de 1970 se empezó a utilizar las conocidas amonestaciones amarillas y rojas.

Sin embargo, la Fifa, por medio de su cuenta en X (antes Twitter) se encargó aclarar las dudas que surgieron al respecto con la supuesta inminente implementación de la tarjeta azul.

El ente que rige el futbol a nivel mundial catalogó los informes de la tarjeta azul como “incorrectos y prematuros” y mencionó que cualquier cambio en las reglas del juego se discutirán en la Asamblea General Anual de la IFAB que se realizará el próximo 2 de marzo.

“La Fifa desea aclarar que los informes sobre la llamada ‘tarjeta azul’ en los niveles de élite del fútbol son incorrectos y prematuros. Cualquier prueba de este tipo, si se implementa, debería limitarse a realizar pruebas de manera responsable en niveles inferiores, una posición que la Fifa pretende reiterar cuando se debata este punto del orden del día en la Asamblea General Anual de la IFAB el 2 de marzo”, informó en X.

El presidente de la Uefa, Aleksander Ceferin, ya había declarado en una reciente entrevista con el Telegraph su rechazo a la innovación, al considerar que “ya no se trata de futbol“.

Según el diario británico, otra de las reglas a discutir será que únicamente los capitanes de los equipos puedan hablar con el árbitro, algo que ya sucede en deportes como el rugby.

FIFA wishes to clarify that reports of the so-called ‘blue card’ at elite levels of football are incorrect and premature.

Any such trials, if implemented, should be limited to testing in a responsible manner at lower levels, a position that FIFA intends to reiterate when this…

— FIFA Media (@fifamedia) February 8, 2024