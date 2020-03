Coronavirus | Partidos de Champions y Europa League son aplazados por la UEFA

La UEFA dio un paso importante este viernes al aplazar todos los partidos de la Liga de Campeones y de la Liga Europa de la próxima semana debido a la propagación del coronavirus.

“En línea con las decisiones tomadas por varios gobiernos, todos los partidos de competiciones de clubes de la UEFA programados la semana próxima son aplazados”, anunció la confederación europea en un comunicado.

La medida implica los partidos de vuelta de los últimos cuatro duelos de octavos de la Liga de Campeones, martes y miércoles, y la vuelta de octavos de la Europa League, el jueves.

De hecho los partidos de Champions Juventus-Lyon y Manchester City-Real Madrid, programados el martes, ya habían sido aplazados el jueves debido a la cuarentena a la que se someten los jugadores del equipo italiano y del español.

Para el miércoles el Bayern-Chelsea se iba a jugar a puerta cerrada y el Barcelona-Nápoles parecía destinado a cancelarse debido a la suspensión por parte de las autoridades españolas de todos los vuelos procedentes de Italia.

La decisión de la UEFA sigue el movimiento de los campeonatos nacionales, ya suspendidos en Italia, España y Francia, mientras que Inglaterra decidirá este viernes y Alemania propondrá una suspensión el lunes, aunque mantendría los partidos de este fin de semana, a puerta cerrada.

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.

Full statement: 👇

— UEFA (@UEFA) March 13, 2020