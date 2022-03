“Laporta me dijo mil veces que Xavi no sería su entrenador”: las polémicas declaraciones de Koeman

“El presidente anterior, Bartomeu, me ofreció un contrato de un año porque al año siguiente se elegiría a un nuevo presidente. Me negué, no me iba a ir de la selección de Países Bajos por un compromiso tan incierto y tan corto, así que me ofrecieron dos años, pero Laporta quiso deshacerse de mí de todos modos, porque él no fue quien me nombró”, dijo Koeman.

El técnico dijo, en la primera entrevista tras su abrupta marcha del FC Barcelona, que no pasará por el Camp Nou a corto plazo “con este presidente”, en referencia a Laporta, porque no puede “fingir que no ha pasado nada”.