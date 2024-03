Los mediocampistas del Barcelona, Frenkie de Jong, y Pedri, sufrieron lesiones en el enfrentamiento de este domingo en San Mamés. El neerlandés torció su tobillo derecho tras un choque con Ibai Gómez en el minuto 25, mientras que el canario dejó el campo antes del descanso con molestias en el cuádriceps derecho.

En principio, la lesión del exjugador del Ajax, parece seria, y la del ex de la UD Las Palmas, marca su tercera baja en la temporada. Cabe resaltar, que aunque se retiró por su propio pie, se lo pudo ver bastante triste y derramando lágrimas al abrazarse con su entrenador, Xavi Hernández, en una escena que recuerda a la que se produjo entre Frank Rijkaard y un joven Lionel Messi, en su momento.

A decir del incidente con el holandés, este se produjo cuando saltó junto a Unai Gómez, causando que el tobillo de De Jong se doblara al aterrizar, evidenciando la gravedad de la lesión. Xavi realizó el cambio, ingresando a Fermín López. La lesión de De Jong, quien necesitó el carrito médico para salir del campo, complica la situación del equipo catalán de cara al duelo de vuelta de octavos de la Champions contra el Nápoles.

En la misma línea, la desconsolada salida de Pedri, quien abandonó el campo entre lágrimas, añade preocupaciones al equipo. Sin embargo, se debe reconocer, que ambos jugadores recibieron una ovación de la afición en San Mamés, destacando la deportividad de la hinchada del Athletic.

🚨🎙️| Xavi: "The injuries of Pedri and Frenkie don't look good. We are so sad." #fcblive pic.twitter.com/t0aDHvvFYL