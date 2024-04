En el arranque del duelo en el recién renovado, estadio Santiago Bernabéu quedará por siempre registrado, que el primer gol en un clásico, lo hizo un jugador blaugrana, Andreas Cristiansen, al minuto 7.

Esto, cuando el defensa venció al ucraniano, Andriy Lunin, con un cabezazo. Dando pie a la primera polémica del encuentro, porque tras la convalidación del 0-1, surgió la imagen de Christiansen apoyándose sobre el alemán, Toni Kroos.

Sobre esto, las redes, recordaron un clásico en el extindo Camp Nou, en abril de 2016, cuando había marcado el 1-2 para los blancos, en ese momento, dirigidos por Zinedine Zidane.

Después, Lucas Vásquez, fue protagonista al 17, cuando entró por la banda de João Cancelo y fue derribado por este dentro del área. Esto también dio de qué hablar pues, para muchos, la jugada la busca el madridista, pese a que el contacto existe.

Recordemos que, en la previa, Cancelo, había denunciado que aficionados del barsa habían amenazado de muerte a su hija tras el penal que cometió en la eliminación de Champions ante el PSG.

Luego, llegando a la media hora del juego, Lamine Yamal remató a la portería defendida por Lunin, ante una barrida de Eduardo Camavinga. Desatando la controversia en el terreno madridista, pues a simple vista parecía que el balón había rebasado en su totalidad la línea de gol.

Cabe mencionar que Lunin, venía de una destacada actuación en el partido de media semana ante el Manchester City, también en la Champions. Tras el parón del VAR para revisar la acción, debido a que La Liga no cuenta con la tecnología del chip automático, el cual determina si la pelota cruzó la línea.

Para explicar esto hay que remontarnos a septiembre pasado, cuando ocurrió algo parecido entre Celta y Mallorca, cuando Javier Tebas, comentó que: "No fueron goles fantasmas, fueron 'no goles'. Los árbitros tienen mucha experiencia en esas jugadas. Esa pelota no entró. Llevamos muchos años con la cámara en la línea de gol. Se ve que ese balón no entra. Tiene que entrar el balón completo. No es un tema económico, lo de la tecnología de gol, es un tema de uso. En una temporada hay cuatro o cinco jugadas de este tipo. Lo ha dicho Mateu Lahoz, el 99% de las veces se ve si es gol o no gol. Donde hay errores es con la tecnología de gol. En la Premier ha pasado. La tecnología de gol no es perfecta, preferimos esta. No tenemos previsto instaurarla".

Instantes después, Lamine fue derribado por el costado de la derecha tras ganarle la espalda a Camavinga. Yamal cayó dentro del área y la parcialidad culé reclamó penal. Sin embargo, el central solo dio tiro libre.

Sobre el final del primer tiempo, el neerlandés, Frenkie de Jong, sufrió una dura entrada del uruguayo, Federico Valverde, quien le disputó un balón dividido.Como resultado de esto, De Jong, debió abandonar el partido, ante la ovación del público asistente al Paseo de la Castellana, en su mayoría madridista. Esto también, lo remarcaron las redes sociales, aduciendo que no pasaría de ser al revés.

Ya en el complemento, al 69, Fermín, terminó de enamorar a sus seguidores cuando festejó frente a la afición local, parándose sobre una publicidad, abriendo los brazos, emulando a Bellingham en lo que en ese momento era el 1-2.

Sin embargo, Lucas Vásquez, volvería a ser protagonista, cuando igualó transitoriamente con el 2-2 al 73. Casi sobre la hora, el brasileño Vinicius, falló un mano a mano y finalmente, el inglés, Jude Bellingham, selló la victoria madridista con su tanto en tiempo de descuento.

Este resultado coloca a los de Ancelotti a 11 puntos de distancia sobre los dirigidos por Xavi. Esto supone el título de forma virtual para los merengues, pues, aún quedan 18 puntos en juego (6 partidos).

