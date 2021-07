Las tres selecciones de Norteamérica y Qatar se disputarán la Copa Oro 2021

Estados Unidos derrotó 1-0 a Jamaica y Canadá 2-0 a Costa Rica el domingo 25 de julio, mientras que México goleó 3-0 a Honduras y los cataríes doblegaron 3-2 a El Salvador, el 24 de julio.

La derrota de los ticos condenó a Centroamérica a quedarse sin representantes en el certamen, el más importante del área de la Concacaf. Misma situación sufre el Caribe con la salida de los Reggae Boyz.

Los partidos de las semifinales quedaron de la siguiente manera: EEUU y Qatar jugarán el jueves a las 17:30 horas en el NRG Stadium de Houston, Texas, y mexicanos y canadienses lo harán en el segundo turno, a las 20 horas en ese mismo escenario.

Dichos emparejamientos dejan viva la posibilidad de que las dos principales selecciones del área, México y Estados Unidos (en los puestos número 11 y 20 del ranking Fifa), se enfrenten en la final.

Estos dos representativos se han repartido los últimos diez títulos de la Copa Oro. La última vez que otra nación levantó el trofeo fue precisamente Canadá, en la edición del año 2000.

Qatar, por su parte, es el actual campeón del continente asiático, y recibió una invitación al torneo de Concacaf por ser el organizador del Mundial 2022.

De los cuatro semifinalistas, Estados Unidos es el único que tiene rendimiento perfecto, ya que ganó los cuatro compromisos que enfrentó hasta este momento.

La gran final está prevista para el 1 de agosto, en el Allegiant Stadium, en Nevada.

2021 es el año del 60 aniversario de Concacaf y la Copa Oro es la principal competencia para selecciones masculinas de la Confederación.

La primera Copa Oro se jugó en 1991 y la del 2021 será la decimosexta edición. México es el equipo más exitoso en la historia del torneo con ocho títulos, seguido por Estados Unidos con seis y Canadá con uno.

😮👏🏻⚽ The #GoldCup21 🏆 will be decided between the 4 nations that will host the next two @FIFAcom #WorldCup 🇶🇦🇺🇸🇲🇽🇨🇦

😮👏🏻⚽ La #CopaOro21🏆 se definirá entre las 4 Selecciones que serán las próximas anfitrionas de la Copa del Mundo @FIFAcom 🇶🇦🇺🇸🇲🇽🇨🇦#EstoEsNuestro #ThisIsOurs pic.twitter.com/4tmHNfbjMT

— Gold Cup (@GoldCup) July 26, 2021