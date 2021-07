Se terminó la Copa Oro para Guatemala ¿Qué viene ahora para la Selección?

El once inicial que jugó el domingo 18 de julio ante Trinidad y Tobago en el último partido de la Copa Oro 2021. Al final empataron 1-1. La Sele sumó un punto y anotó un solo gol. Foto Prensa Libre: Fedefut.

La Selección de Guatemala cerró con un empate 1-1 este domingo 18 de julio contra Trinidad y Tobago su participación en la Copa Oro 2021, el último torneo oficial en el presente año después de haber quedado fuera del camino a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

La Bicolor llegó al torneo de la Concacaf por invitación por los casos de covid-19 de Curazao, y la Fedefut le dio la responsabilidad al técnico mexicano Rafael Loredo, pues días antes Amarini Villatoro había quedado al margen por la eliminación en la ronda preliminar de esta competencia.

El equipo nacional quedó sin opciones de avanzar en la Copa Oro, después de haber perdido frente a El Salvador 2-0 y México 3-0, por lo que llegó al encuentro frente a Trinidad y Tobago sin ninguna oportunidad. Al final, empataron en un duelo en el que volvieron a mostrar falencias en la defensiva y la definición.

El presidente de la Fedefut, Gerardo Paiz, aseguró que por ahora Loredo seguirá en forma interina, si en dado caso hay algún juego amistoso en estos meses.

La determinación final para elegir al sustituto del cobanero Amarini Villatoro será en noviembre, a más tardar, explicó Paiz.

El dirigente confirmó que hasta ahora han recibido 25 carpetas de técnicos que quieren dirigir a la Selección Nacional de Futbol.

“Junto con el comité ejecutivo debemos depurar esta lista en la que hay entrenadores argentinos, mexicanos, un escocés, entre otros”, explicó.

La idea, según Paiz, es dejar a los que creen, por sus hojas de vida, que son los cinco mejores y que se ajusten al presupuesto que tienen, que no sobrepase los 20 mil dólares.

“Hay técnicos que quieren 40 mil dólares, pero no podemos con eso, es demasiado dinero. Si con Amarini nos costaba, no podemos ir más allá de eso. No podemos pagar más de 20 mil dólares”, aseguró Paiz.

❤️ HERMOSO GESTO 🇬🇹

Los jugadores de @fedefut_oficial reconocen a los fans por el incesante apoyo 🙌#CopaOro21 🏆 #EstoEsNuestro pic.twitter.com/biD39pHr8T — Gold Cup (@GoldCup) July 19, 2021

Agregó que cuando ya tengan a los cinco mejores “los mandaremos a llamar, hablaremos con ellos para que nos cuenten sus planes y verificar si se ajustan a los que nosotros tenemos”.

“A más tardar será en noviembre cuando tomemos la decisión. La idea es tener un proyecto que nos lleve a clasificar al Mundial de 2026”, expresó.

Gerardo Gordillo de @fedefut_oficial 🇬🇹 tras el empate ante 🇹🇹: "Somos un equipo muy bueno y joven. Espero que podamos seguir mejorando para el futuro"#CopaOro21 🏆 #EstoEsNuestro pic.twitter.com/jvO0uwkNdb — Gold Cup (@GoldCup) July 19, 2021

Extraoficialmente se sabe que Rodrigo Kenton y Luis Pinto están entre las carpetas que ha recibido la Fedefut. El próximo torneo oficial que disputará Guatemala será la Liga de Naciones, la cual se espera que arranque en mayo de 2022.