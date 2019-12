Lautaro dispara su valor de mercado y es el sexto argentino más costoso

El delantero argentino duplicó su valor en el marcado del futbol. (Foto Prensa Libre: EFE).

Lautaro, fichado por el Inter en verano de 2018 procedente del Racing Avellaneda, valía €25 millones cuando llegó a Milán y ya tiene un valor que supera los €40 millones, según el portal especializado “Transfermarkt”.

Los ocho goles en la Serie A y los cinco anotados en la Liga de Campeones, a los que se suma el constante trabajo al servicio del equipo, lanzaron al “Toro” entre los jóvenes delanteros más valiosos de Argentina.

Lionel Messi, que según el portal mencionado vale 150 millones de euros, Mauro Icardi (75), Paulo Dybala (75) y Sergio Agüero (65) son los únicos delanteros argentinos con valor de mercado más alto que Lautaro, un nueve incontenible en este primer tramo de campaña.

Si se toman en cuenta todas las posiciones, también Giovani Lo Celso, centrocampista del Tottenham Hotspur inglés, supera al “Toro”, con un valor de 50 millones de euros.

Un valor de mercado de Lautaro que “Transfermarkt” facilitó por última vez en octubre de este año y que, evidentemente, está destinado a aumentar aún más considerado el nivel de las últimas prestaciones del delantero de la “Albiceleste”.

Cuando el Inter cerró su fichaje procedente del Racing Avellaneda, incluyó en su contrato una cláusula de rescisión de €111 millones, una cantidad que, consideradas sus prestaciones y el mercado de los últimos tiempos, puede convertirle en una ocasión para los grandes clubes de Europa.

Sin embargo, el argentino, que tiene contrato hasta 2023, está feliz en Milán y el consejero delegado del Inter, Giuseppe Marotta, mostró su tranquilidad de cara a las próximas sesiones de mercado.

“La situación de contrato del chico no es para nada problemática. Primero porque Lautaro es un chico muy bueno y está agradecido con el Inter. No es una situación peligrosa. Y además el Inter tiene el objetivo de crecer y para hacerlo no necesitamos renunciar a nuestros futbolistas (para tener ingresos económicos)”, afirmó recientemente Marotta.

El número 10 del Inter de Milán ganó además peso en el vestuario de la selección argentina, con la que marcó un triplete el pasado septiembre en un amistoso contra México y con la que fue recientemente titular en el duelo ganado 1-0 contra Brasil en Riad, Arabia Saudí.

