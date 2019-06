Lautaro, el toro desbocado de Scaloni

“Mira a Lautaro Martínez, este es uno que quiere jugar, no tiene miedo. No es de los que piensan ‘gastaron demasiado dinero en mí, tengo a Icardi enfrente. Este piensa, ¿Está Icardi? ok, vamos a ver quién juega”.