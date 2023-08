Leagues Cup: Cuándo y en dónde se jugará la final entre el Inter Miami de Messi y el Nashville

La relación del rosarino con el Miami recién comenzó, pero en apenas seis encuentros juntos, el campeón del mundo en Qatar 2022 ya ha celebrado 9 goles, convirtiéndolo en el tercer máximo goleador del equipo de Estados Unidos.

El Inter, ya clasificado a la próxima edición de la Copa de Campeones de la Concacaf, llega a la definición del título tras superar al Philadephia en las semifinales por un abultado marcador de 4-1, mientras que el Nashville venció en un partido lleno de polémica que arbitró el guatemalteco Walter López al Monterrey de México por 2-0.

La final de la Leagues Cup se disputará el sábado 19 de agosto a partir de las 19:00 horas en el GEODIS Park.

La transmisión del encuentro estará a cargo de Apple TV+ a través del MLS Season Pass, el cual tiene un precio de 14.99 dólares mensuales.

“Poder conseguir nuestro primer título sería hermoso para todos.”

Leo on the growth of this Club and its future potential impact on the league. pic.twitter.com/9L3tYTma45

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 17, 2023