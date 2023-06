Leo Messi explica por qué no fichó por el Barcelona: lo más destacado de la entrevista del argentino

Antes de llegar a ese punto, Leo respondió a la pregunta “Hemos venido a hablar también del Barsa. ¿ Cómo lo has visto? ¿Lo ha echado de menos?”.

“Sí, obviamente que sí, que extrañaba. Decía recién, la verdad que acá el primer año para mí fue muy difícil, después de la salida, de cómo fue todo. Obviamente que lo seguía, que miraba los partidos y siempre añoraba los recuerdos y el poder estar ahí”, señaló el argentino.

Leo siguió la temporada del FC Barcelona y dijo que quería, como todo aficionado, que consiguiera el título. “Yo hablo mucho con Xavi, también sobre algunos partidos, después del partido, de situaciones…”.

“Y respecto a la posibilidad de volver, ¿ha tomado ya alguna decisión?”, le preguntó el periodista al campeón del mundo en Qatar 2022. “Sí, la verdad que sí, que obviamente tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero, por otro lado, después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación, esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro, por así decirlo de alguna manera”, dijo Messi.

En este tema, el ahora jugador del Inter de Miami, se extendió: “Quería tomar mi propia decisión, pensando en mí, en mi familia. Si bien escuché que decía que LaLiga había aceptado todo y que todo estaba bien para que volviera, todavía faltaban muchísimas otras cosas que debían darse”.

“Escuché que tenían que vender jugadores o bajar el sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso”, aseveró.

“Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso. Y bueno, la vez que me tuve que ir también LaLiga había aceptado que me inscribieran y al final no se pudo hacer”, Leo Messi.