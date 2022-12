Lewandowski elogia a Messi: “Es el futbolista con el que cualquier delantero soñaría jugar a su lado”

A partir de eso, Lewandowski contó sobre la conversación que él y Messi sostuvieron en el Argentina-Polonia del Mundial de Qatar: “No quiero explicar sobre qué hablamos pero fue un diálogo encantador”, apuntó y agregó: “Incluso después de haber perdido el primer partido contra Arabia Saudí, Argentina era la gran favorita para conquistar el título”.

Al polaco también le consultaron sobre a quien ve como favorito a ganar el Balón de Oro, a lo que respondió: “Hay quizá un jugador más que juega en el mismo club, pero sólo hay una Copa del Mundo que decide quién lo va a ganar esta temporada y Leo está ahora en la primera posición con seguridad por lo que ha conseguido, que significa todo para él. Ahora puede disfrutarlo“.

🔵🔴 #EntrevistaMD a ROBERT LEWANDOWSKI 💬 "Me gustaría jugar con Messi antes de retirarme" ✍️ @sergisoleMD | @RogerTorello 📲 Este domingo 25, día de Navidad, entrevista con @lewy_official, en Mundo Deportivohttps://t.co/6wV1fAdbCg pic.twitter.com/d5I4dGPavW — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) December 24, 2022

El goleador polaco también se mostró interesado cuando le consultaron sobre la posibilidad del regreso de Lionel Messi a Barcelona para que hipotéticamente puedan jugar juntos: “No depende de mí, pero por supuesto. Vemos que ahora juega más como un armador de juego, quizá marca menos goles y da más pases a sus compañeros, aunque también sigue marcando. Ahora es el futbolista con el que cualquier delantero soñaría jugar a su lado”.

Y apuntó que le gustaría jugar con Messi antes de retirarse.

Finalmente, concluyó sobre la sanción que recibió en LaLiga que impedirá que pueda jugar por tres partidos: “No entendí que me cayeran tres partidos de sanción por esto, la verdad. No me los merezco con seguridad”.