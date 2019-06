Messi es la portada del PES 2020 que cuenta innovaciones para los fanáticos del videojuego

Lionel Messi vuelve a la portada del PES 2020. (Foto Prensa Libre: Konami)

Los detalles del juego se conocieron en el Electronic Enterteinment Expo, (E3 2019).

El nombre oficial del videojuego será eFootball PES 2020. Messi es la portada de la edición Estándar, mientras que en la edición Leyenda será Ronaldinho.

“Me siento feliz por estar en la portada del eFootball PES 2020. Desde que era chico, siempre estaba ansioso de ver qué futbolista sería la tapa del juego. Ahora, mi hijo los juega y debo decir que está emocionado de saber que vuelvo a estar en la portada”, indicó Messi.

“Él me preguntó varias veces por qué no aparecía más en la tapa, así que ahora me pone feliz anunciar que vuelvo a estar en ella”, fueron las declaraciones del astro de la selección de Argentina y del Barcelona.

La edición estándar ya se encuentra disponible por anticipado para las plataformas de PlayStation 4, Xbox One y Steam con un preció de Q461.45, la edición leyenda costará Q615.27.

Te puede interesar: Roberto Carlos lamenta que Lionel Messi no tenga la suerte que tiene con el Barcelona en la Selección de Argentina

Liga máster

Además, el videojuego incluirá la Liga Máster con grandes cambios, cada jugador tendrá un sistema de diálogo interactivo que les permitirá elegir las respuestas que se adapten a su personalidad.

Se podrán personalizar los logotipos de los patrocinadores que mostrarán en el fondo de las charlas a medios de comunicación y en la pantalla de la Liga Máster.

Además, se podrán personalizar entrenadores, así como algunos legendarios como Zico, Cruyff y Diego Maradona.

Lee también: Messi y la polémica foto que subió a instagram por la que lo insultó Neymar

Gráficos

El eFootball PES 2020 tiene un motor de iluminación mejorado, los diseños de los futbolistas son mejores, además de una mecánica de atrapar y nuevas técnicas, así como la precisión de los golpes y la defensa es más realista.

La nueva técnica de regate se ha basado en Andrés Iniesta y la han bautizado con el nombre “regate sutil”.

Contenido relacionado

> Estos son los récords a batir en la Copa América

> Messi es el deportista mejor pagado del mundo, según Forbes

> La Copa pos-Neymar, el gran reto de Messi